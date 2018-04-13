حاليلوزيتش : لا أعرف مدربا يُدعى ماجر

كشف الناخب السابق للمنتخب الوطني، وحيد حاليلوزيتش، أنه لا يعرف المدرب الوطني الجزائري الحالي رابح ماجر كمدرب.

وصرح المدرب البوسني، وحيد حاليلوزيتش، في تصريح لموقع “العربي الجديد“: “رابح ماجر، أعرفه كلاعب، لكن ليس كمدرب، الأمر يختلف”.

وبخصوص اعتماد الطاقم الفني الحالي للخضر، على اللاعب المحلي، أضاف حاليلوزيتش: “أنا كنت أختار اللاعب الأفضل، ولا يهمني في أي بطولة يلعب”.

وتابع: “شخصيا، قمت باستدعاء سوداني، سليماني، بالكلام، جابو، بغض النظر عن البطولة التي كانو يلعبون فيها، لأنهم كانو يملكون إمكانيات جيدة”.

وأردف: “لقد أثبتو هؤلاء اللاعبون بمرور الوقت، أن نظرتي كانت صائبة، بدليل أنهم قدمو مونديال عالي المستوى”.