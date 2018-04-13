بالفيديو : هكذا كانت اللحظات الأخيرة التي قضاها الشهداء مع عائلاتهم

اختلفت آخر اللحظات التي قضاها الشهداء مع عائلاتهم بولاية ميلة، التي سجلت سقوط 9 شهداء بعد تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك بولاية البليدة

ورصدت كاميرا “النهار” التي قامت بزيارة لعائلات شهداء تحطم الطائرة العسكرية، عدة أراء لعائلات حول آخر لحظات التي قضاها الشهداء معهم .

فعم الشهيد كعواش أيوب من بلدية الرواشد بميلة، قال إنّ آخر شيئ قاله الشهيد قبل مغادرته المنزل

“هذه هي اللحظة الأخيرة ” وبعدها ذهب.

أما فارس وهو قريب الشهيد مجيدر كمال من ولاية ميلة، قال أنه قضينا وقت ممتع مع الشهيد

وكان جد فرح لقرب موعد زفافه.

أما عم الشهيدة زرارة سهام، قال إن الشهيدة صلت الصبح وبعدها غادرت المنزل لتستقل الطائرة.