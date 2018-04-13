بلكالام : كُنا نود تأجيل مُباراة الكأس ضد المولودية إحتراما لشهداء الطائرة العسكرية
ترحم الدولي الجزائري وقائد نادي شبيبة القبائل، السعيد بلكالام على شهداء الواجب الوطني والذين ذهبوا ضحية سقوط طائرة عسكرية ببوفاريك بالبليدة
وتحدث المدافع للقناة الإذاعية الثالثة قائلا :”إحتراما لشهداء الطائرة العسكرية كنت شخصيا أفضل أن يتم تأجيل مُباراة الكأس أمام المولودية”.
ليُضيف :”بعد أن تقرر إبقاء المواجهة في موعدها، سنقف دقيقة صمت، ونترحم على الشهداء، وسنضع شارات سوداء حدادا على أرواحهم”.
وختم بخصوص المُربع الذهبي :”أتمنى أن نحقق التأهل ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام مُنافس قوي يتواجد في أفضل أحواله”.
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