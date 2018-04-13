1143 قتيلا في حوادث طائرات إليوشين الروسية

سجّلت طائرة "Ilyushin Il-76" سوفييتية الصنع ، التي تستعمل لنقل الأفراد والعتاد العسكري في عدّة دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا ، 80 حادثا ، منذ إطلاقها سنة 1967، حسب ما تظهره بيانات "شبكة الأمن الجوّي" ، بعد احتساب مأساة تحطم الطائرة العسكرية في الجزائر ، التي أسفرت عن ارتقاء 257 شهيدا من أفراد الجيش الشعبي الوطني وذويهم، في ثاني أكبر حصيلة في تاريخ الطائرة .

وكان حادث تحطّم الطائرة العسكرية من طراز "Ilyushin Il-76MD" ، التابعة لقوات الحرس الثوري الإيرانية في 19 فيفري 2003 في منطقة كرمان، الأسوأ في سجّل الطائرة السوفييتية ، بعد أن أودت بحياة 275 شخصا ، كما تسبب تحطّم "Ilyushin Il-76M" عام 1988في أرمينيا في مصرع 77 شخصا.

ويعود آخر حادث وقع للطائرة قبل نكبة الطائرة العسكرية الجزائرية في بوفاريك ، إلى 01 جويلية 2016 ، عندما تحطمت "Ilyushin Il-76TD" روسية في منطقة ريبنيي ، وأدّت إلى مقتل 10 أشخاص.

يذكر أن حادثة تحطم الطائرة ببوفاريك هو الأكثر مأساوية في تاريخ الطيران الجزائري ، والرابع على المستوى العالمي من حيث حصيلة الضحايا .