أسعار النفط في أعلى مستوى منذ سنوات

استقرت أسعار النفط ، صبيحة يوم أمس الخميس ، قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بدعم من التوترات بشأن سوريا وتقلص فائض المخزونات العالمية من الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 4 سنتات لتبلغ عند التسوية 72.02 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا لتغلق عند 67.07 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد قفزت أسعار أمس الأربعاء إلى ِأعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 ، بعد تصريحات سعودية حول اعتراض صواريخ فوق الرياض ، إلى جانب التواترات التي تسببها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تدخل عسكري وشيك في سوريا، ما زاد المخاوف من عرقلة محتملة لإمدادات الخام من الشرق الأوسط.

ولقيت الأسعار دعما أيضا بعد أن قالت أوبك إن الفائض في مخزونات النفط العالمية يوشك أن يتراجع، بفعل الطلب القوي وتخفيضات الإمدادات التي تقودها المنظمة.