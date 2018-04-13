صلاة الغائب على ضحايا الطائرة عبر كل مساجد الوطن

أقيمت ظهر اليوم الجمعة 13 أفريل صلاة الغائب على أرواح شهداء حادثة تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك بولاية البليدة في كافة مساجد الجمهورية للوطن ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

أقيمت ظهر اليوم الجمعة 13 أفريل صلاة الغائب على أرواح شهداء حادثة تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك بولاية البليدة في كافة مساجد الجمهورية للوطن ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وجاء في نص البيان أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أسدى توجيها بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين قضوا في حادثة تحطم الطائرة العسكرية صباح أمس الأربعاء وسوف تستجيب المساجد لهذا التوجيه بإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة الموافق لـ 13 افريل الجاري في كافة مساجد الجمهورية ".

وقد خلف تحطم طائرة النقل العسكرية 247 مسافرا و10 من أفراد طاقم الطائرة، بحسب إحصائيات رسمية من وزارة الدفاع الوطني.