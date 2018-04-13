قناة أمريكية : ترامب قد يهاجم هذه الأهداف في سوريا

كشف مصدر أمريكي في حديث لقناة "CNBC" أن الولايات المتحدة حددت 8 أهداف محتملة لضرباتها الصاروخية المتوقعة في سوريا.

وأوضح المصدر و الذي هو مؤكد و الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للقناة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الأهداف الـ8، تشمل "مطارين سوريين ومركزا للأبحاث العلمية ومصنعا لإنتاج الأسلحة الكيميائية".

ونقلت "CNBC" عن المصدر قوله: "ندرس بشكل جديد ومفصل ودقيق للغاية الوضع الكامل، وسنرى ماذا سيحدث".

ولم يكشف المصدر الأمريكي عن أي تفاصل إضافية حول الأهداف الـ8.

ويأتي هذا التصريح وسط توتر متزايد على خلفية إعلان الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي أنها سترد على ما تصفه بالهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية، الذي حملت السلطات السورية المسؤولية عن تنفيذه.

وتصاعدت لهجة التهديدات الأمريكية أمس على لسان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إن صواريخ الولايات المتحدة "قادمة" إلى سوريا، فيما نصح روسيا، التي تعهدت سابقا بإسقاطها حال توجيهها ضد عناصر الجيش الروسي، بالاستعداد لها، إلا أنه قال اليوم إنه لم يحدد أي جدول زمني لتوجيه ضربة لسوريا.

وفي وقت لاحق ذكر ترامب أنه سيلتقي اليوم كلا من وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم الخميس، لبحث الخيارات الواردة، متعهدا بأن القرار سيتخذ "قريبا".