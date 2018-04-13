تعرف على قصة الطفلة هداية .. أصغر شهيدة في حادث سقوط الطائرة العسكرية

توفيت السيدة سهام زرارة زوجة بوطواطو ذات الـ 33 سنة وابنتها هداية البالغة من العمر 11 شهرا أصغر شهيدة في حادث الطائرة العسكرية التي تحطمت ببوفاريك

السيدة سهام هي من مواليد 1985 ببلدية سيدي مروان بولاية ميلة، تزوجت سنة 2015 مع عبد الحق بوطواطو الذي ينحدر من ذات البلدية، لترحل معه إلى ولاية تندوف بحكم عمله في الجيش الوطني الشعبي، ورزقت سنة 2017 بالشهيدة هداية.

السيدة سهام قضت ليلتها الأخيرة في منزل أختها بالجزائر العاصمة، لتهنئة والدها العائد من البقاع المقدسة، ولم تكن تدري أنها الليلة الأخيرة التي سترى فيها ذويها وتحضنهم، أين توجهت صبيحة الأربعاء إلى مطار بوفاريك مودعة أهلها وأباها باتجاه تندوف، حاملة بين ذراعيها برفق الطفلة هداية، أصغر شهداء الطائرة.

لم تكن السيدة سهام، تدري أنه الوداع الأخير، وللإشارة فإن السيدة سهام كانت تعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، لتجتاز مسابقة مؤخرا لتعمل كطبيبة بيطرية بصفوف الأمن الوطني، أين نجحت فيها ولكن الدر أخذها قبل أن تلتحق بمنصبها الجديد بولاية تندوف فرحم الله الشهيدتين.