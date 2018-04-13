ماكرون يرسل برقية تعزية للرئيس بوتفليقة على إثر تحطم الطائرة العسكرية

قال السفير الفرنسي بالجزائر، كزافييه دريانكورت، صبيحة يوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على التويتر، أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون قد أرسل برقية مواساة وتعزية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على اثر تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك ولاية البليدة يوم 11 افريل 2018.

وقال السفير في تغريدته، أنه أبلغ اليوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برسالة نظيره الرئيس الفرنسي على خلفية تحطم الطائرة التي اسفرت عن وفاة 257 شخصا.

J'ai transmis ce matin une lettre de condoléances du Président Macron à son homologue algérien, le Président Bouteflika, à la suite du crash aérien de Boufarik. — Xavier Driencourt (@XMDriencourt) 13 avril 2018