هذه كلمات الوزير حجار التي فتحت عليه وابلا من انتقادات أبناء الجنوب
فيديو: وزير التعليم العالي متّهم باستفزاز سكان الجنوب
لم يكلّف وزير التعليم العالي والبحث العالي الطاهر حجار نفسه أكثر من بضع كلمات في تعقيبه على مداخلة عضو مجلس الأمة عن ولاية إليزي ، انتقد فيها تباطؤ إجراءات مصالحه الوزارية في تلبية المطالب بفتح تخصصات جديدة على مستوى المركز الجامعي بالولاية ، الذي افتتح بتوجيهات من رئيس الجمهورية قبل 4 سنوات، لكنها كانت كافية لفتح وابل من الانتقادات على الوزير الذي استهزأ بشريحة واسعة من طلبة الجزائر لطالما عرف عنهم اجتهادهم ومثابرتهم وتفوقهم في عديد المجالات ، حسب ما جاء في تعليقات المتابعين على صفحة "البلاد".
وكان عضو مجلس الأمة عن ولاية إليزي بوعمامة عباس ، الذي ينتمي إلى صفوف التجمع الوطني الديمقراطي ، قد نقل انشغالا إلى الوزير حجار ، حول فتح تخصصات جامعية جديدة بالمركز الجامعي للولاية ، لكن إجابة وزير قطاع التعليم العالي لم تلقى ترحيبا لدى السيناتور الذي عبّر عن امتعاضه من تقديم السلطات الوزارية تبريرات كلّما تعلّق الأمر بمناطق أقصى الجنوب ، على حدّ تعبيره ، وهو ما عبر عنه في تعقيبه على الإجابة التي أدلى بها الوزير على انشغاله في جلسة علنية لمجلس الأمة .
وقال ممثل ولاية إليزي مخاطبا الوزير حجار :"لن تقنعني بأن فتح تخصصات جديدة يتطلب تشكيل لجنة جهوية ولجنة وطنية ولجنة لا أعرف ماذا أيضا!" ، مذكرا بأن رئيس الجمهورية عندما قرر افتتاح المراكز الجامعية في هذه المناطق كان على دراية بظروف طلبة الجنوب وطلبة ولاية إليزي على وجه الخصوص ، خاصة فئة الطالبات ، مبرزا شغور ما يناهز 80 سكنا وظيفيا بسبب غياب الأساتذة المؤطرين عن هذه المراكز الجامعية.
ليأتي ردّ الوزير مقتضبا وصادما في ذات الوقت ، حيث اكتفى حجار ، وبلهجة غريبة ، بالقول إن "عدد الناجحين بولاية إليزي كلها هو 52 طالبا فقط" ، في إشارة إلى أن النتائج التي يحقّقها طلبة المركز الجامعي في الولاية لا ترتقي إلى افتتاح تخصصات جديدة في المركز ، تعفي الطلبة من عناء التنقّل للدراسة في جامعات ومراكز بعيدة .
ولم يوفّر متابعو صفحة "البلاد" في فيسبوك ، فور نشر مقطع الفيديو الذي ينقل ماحدث تحت قبة مجلس الأمة بين الوزير حجار والسيناتور عباس بوعمامة ، انتقاداتهم وسخطهم على ما أدلى به الوزير ، حيث أجمعت تعليقاتهم على أن ذلك الكلام لا يصحّ أن يصدر عن وزير في الحكومة ، فيما عمد آخرون إلى عقد مقارنات بين ما قاله الوزير الجزائري وبين ما يحدث في بلدان أخرى على غرار اليابان ، التي يمكن أن تخصص قطارا لنقل طفلة واحدة من منزلها في إحدى القرى الصغيرة للالتحاق يوميا بمدرستها ، في الوقت الذي يبرّر في حجار تقاعس مصالحه عن تلبية انشغالات طلبة أقصى الجنوب بمبررات واهية ، يقول متابعون.
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