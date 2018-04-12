تحطم الطائرة العسكرية:

الرئيس بوتفليقة يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

الرئيس بوتفليقة يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي قدم له تعازيه الخالصة و تعازي الشعب و الحكومة التركيين عقب تحطم الطائرة العسكرية صبيحة أمس الأربعاء ببوفاريك (البليدة).

و خلال هذه المكالمة الهاتفية انتهز الرئيس التركي هذه المناسبة ليعبر عن " التضامن التام" لبلده مع الجزائر.

و في رسالة وجهها يوم أمس للرئيس بوتفليقة أعرب السيد أردوغان عن استعداد تركيا ل"تقديم دعمها للأشقاء الجزائريين اذا تطلب الأمر".

و يذكر أن تحطم طائرة عسكرية صبيحة أمس الأربعاء بمدينة بوفاريك خلف 257 قتيلا من بينهم عشرة أفراد من طاقم الطائرة، حسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني.

و يعد أغلبية شهداء هذا الحادث المأساوي أفراد من الجيش الوطني الشعبي و أفراد من عائلاتهم.

القراءة من البلاد

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