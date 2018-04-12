الرئيس بوتفليقة يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي قدم له تعازيه الخالصة و تعازي الشعب و الحكومة التركيين عقب تحطم الطائرة العسكرية صبيحة أمس الأربعاء ببوفاريك (البليدة).

و خلال هذه المكالمة الهاتفية انتهز الرئيس التركي هذه المناسبة ليعبر عن " التضامن التام" لبلده مع الجزائر.

و في رسالة وجهها يوم أمس للرئيس بوتفليقة أعرب السيد أردوغان عن استعداد تركيا ل"تقديم دعمها للأشقاء الجزائريين اذا تطلب الأمر".

و يذكر أن تحطم طائرة عسكرية صبيحة أمس الأربعاء بمدينة بوفاريك خلف 257 قتيلا من بينهم عشرة أفراد من طاقم الطائرة، حسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني.

و يعد أغلبية شهداء هذا الحادث المأساوي أفراد من الجيش الوطني الشعبي و أفراد من عائلاتهم.