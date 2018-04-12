بالفيديو: محمد عيسى يدعو إلى إقامة صلاة الغائب والدعاء في خطبة الجمعة

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، جميع الأئمة إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الطائرة العسكرية التي سقطت أمس الأربعاء بالقرب من مطار بوفاريك العسكري.

وأكد محمد عيسى لدى إشرافه على التحضيرات الاخيرة لإقامة أول صلاة جمعة من مسجد كتشاوة بعد إعادة افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية، الاثنسن، أكد أن إقامة صلاة الغائب عبر كافة مساجد الجمهورية تأتي إستجابة إلى تعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف الوزير أن كل المساجد الوطنية ستقيم صلاة الغائب مباشرة بعد صلاة الجمعة، كما ستتضمن خطبة الجمعة الدعاء لكل شهداء الواجب الوطني بأن يتقبلهم الله تعالى شهداء في جنات النعيم.