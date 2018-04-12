هذا ما حدث لطائرة نادي الاستقلال الإيراني لكرة القدم

لم يكن اللاعبون الإيرانيون مرحّبا بهم في أي من الملاعب السعودية ، لكن اضطرابات جوية جعلتهم ينزلون اضطراريا في أراضي المملكة التي لا تجمع بلدهم معها علاقات طيبة على جميع المستويات .

وحسب ما نشرت وسائل إعلام ، فقد لجأت طائرة إيرانية تقل فريق استقلال طهران الإيراني لكرة القدم إلى الكويت ، إلى الهبوط اضطراريا في مطار الدمام السعودي ، بسبب الاضطرابات الجوية.

وكان الهلال قد أعلن عن اختيار ملعب نادي الكويت الكويتي، لاحتضان اللقاء الذي يجمعه أمام النادي الإيراني، فيما اختار نادي استقلال طهران الإيراني ملعب "عشق آباد" بتركمنستان لاستقبال ضيفه السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2018.

ويتواجد الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني، ضمن المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضا كلا من الريان القطري، والفائز من مواجهة الدور التمهيدي بين العين الإماراتي والمالكية البحريني.

ولا تستقبل الملاعب السعودية مباريات تجمع أنديتها مع أندية إيرانية ، وهو نفس ما تفعله الأندية الإيرانية ، وهذا بسبب سوء العلاقات السياسية بين البلدين.

ويستقبل الهلال السعودي استقلال طهران يووم الإثنين المقبل 16 أفريل على ملعب الكويت ، لحساب الجولة السادسة ضمن دوري المجموعات في المنافسة الآسيوية.