فيديو: الشهيد بوخروبة محمد يشيع إلى مثواه الأخير في المسيلة

شيعت اليوم الخميس جنازة الشهيد بوخروبة محمد بمقبرة سيدي عيسى بلدية بني راشد في المسيلة في جو مهيب يملئه الحزن والتأثر.وقد تمت مراسيم الدفن بحظور السلطات العسكرية والمحلية وسط جو مهيب من اسرة واقارب الشهيد إضافة إلى أصدقائه ومعارفه.

وللإشارة، فقد توفي الشهيد بوخروبة محمد أمس الاربعاء إثر سقوط طائرة عسكرية ببوفاريك.