أكد وزير التجارة سعيد جلاب، اليوم الخميس، بولاية وهران أنه سيتم الإعلان قريبا على قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا فور الانتهاء من عملية التحيين.

وأبرز جلاب خلال ندوة صحفية على هامش زيارته لفعاليات صالون الإنتاج الوطني "منتوج بلادي" في طبعته الخامسة بقصر المعارض بالمدينة الجديدة في وهران "أن هناك فريق يعمل حاليا على تحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا والتي سيعلن عنها قريبا".

و قال الوزير في ذات السياق، أن المتعاملين الاقتصاديين لهم الدعم الكامل من قبل وزارة التجارة لحماية المنتوج الوطني".

وفي رده على سؤال حول صندوق دعم الصادرات أبرز المسؤول " أنه لا يوجد مشكل في الموارد المالية وإنما المشكل في الفعالية وقد فتحنا هذا الملف لمراجعة كل الأدوات ليكون أكثر فعالية في مجال دعم المصدرين".