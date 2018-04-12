دقيقة صمت في كل الملاعب هذا الأسبوع

سيتم الوقوف دقيقة صمت بكافة الملاعب التي ستُقام بها المنافسات الكروية المحلية هذا الأسبوع ترحما على شهداء تحطم الطائرة العسكرية.وأعلن الموقع الرسمي للفاف اليوم الخميس في بيانا له أن مُباريات هذا الأسبوع في كافة الأقسام ستكون فيها دقيقة صمت.

هذا وجاء في البيان أيضا أنه سيتم تنكيس الأعلام بالملاعب التي ستحتضن مُباريات هذا الأسبوع إلى غاية نهاية الحداد الوطني.

كما أضاف بيان الفاف أنه سيكون جميع لاعبي كرة القدم المعنيين باللقاءات الوطنية هذا الأسبوع مُجبرين على إرتداء شارات سوداء.