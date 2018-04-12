محمد السادس يعزي الرئيس بوتفليقة

بعث العاهل المغربي محمد السادس، الخميس، برقية تعزية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إثر حادث تحطم طائرة عسكرية بمحيط القاعدة العسكرية لبوفاريك، والذي خلف 257 شهيدا.

وأعرب الملك، في هذه البرقية للرئيس بوتفليقة "عن أحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة"، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأضاف العاهل المغربي: "وإذ أسأله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق من كل مكروه، فإني أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة وأخي الموقر، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".