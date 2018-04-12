تكريم 300 متقاعد في قطاع التربية

تكرّم تنسيقيات جمعيات أث القصر بولاية البويرة 300 متقاعد من قطاع التربية تقديرا لهم لما قدموه لتربية وتعليم أبناء الولاية وللإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلوها خلال مشوارهم المهني.

في إطار أنشطتها المتعددة والكثيرة تنظم تنسيقيات جمعيات أث لقصر المتمثلة في جمعيات “ثالويث “، “أمازيغ”، “الإحسان” وجمعية “ثافات” يوم 14 أفريل الجاري اللقاء الأول من نوعه مع متقاعدي قطاع التربية لمنطقة أث لقصر، يتم خلاله الاحتفاء بنساء ورجال التعليم المحالين على التقاعد منذ عدة سنوات، افتخارا بهم كونهم من بين الكفاءات التي تزخر بها المنطقة والذين نستلهم منهم الخصال الحميدة في أداء الواجب المهني والتفاني في العمل والنبل والأمانة، ويعتبرون بحق مفخرة للبلد ويستحقون كل تكريم واحتفاء، وينتظر أن توزع على الأساتذة والمعلمين من مختلف الأطوار الجوائز والشهادات من بينهم الأستاذ صالحي علاوة، حميشي مولود، حميشي رمضان، منصر مجيد، خيتوش صالح، داود صالح، إيدير علاوة، قيواس رابح، كما يتم تكريم سيدات قدمن للتعليم الكثير من بينهن السيدة عديدي ندريسي.

من جهته أكد صاحب المبادرة الأستاذ اعمر والي بصفته رئيس جمعية ثالويث، أن تنسيقيات جمعيات أث القصر يريدون رد الجميل لكافة الأساتذة والمعلمين الذين قدموا الكثير للمنطقة بتنظيم على شرفهم حفل يليق بمقامهم ومكانتهم داخل الأسرة التعليمية، مضيفا أنه يتم خلال الحفل التنويه بخصال المخلصين من نساء ورجال التعليم وفضائلهم على ناشئة هذا الوطن طيلة سنوات طويلة من العمل والكد، وينتظر خلال الحفل التكريمي الاستماع إلى تدخلات الأساتذة والمعلمين الذين أناروا الطريق للمئات من الشباب وعبّدوا لهم السبيل وهذا للاستفادة من تجربتهم.

وقد بادر الأستاذ اعمر واعلي منذ عدة أسابيع إلى التنقل لزيارة الأساتذة المتقاعدين ببيوتهم ونشر مقاطع فيديوهات حول أحوالهم لإعطاء جزء صغير عن حياتهم بعد التقاعد والظروف التي يعيشون فيها حتى يتم تعريفهم على نطاق أوسع.