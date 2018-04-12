إبن رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي ضمن ضحايا الطائرة

إنتقل إلى رحمة الله إبن رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي”مراد مازار” المدعو “أيمن”، إثر تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك.وسقطت طائرة عسكرية صباح أمس الأربعاء بمنطقة بوفاريك مباشرة بعد إقلاعها من القاعدة العسكرية، والتي راح على إثرها أزيد من 257 شهيد.

وبهذا المصاب الجلل يتقدم مجمع النهار بتعازيه الخالصة لعائلة مراد مزار، داعين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناتهوأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.