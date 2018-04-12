الملكة إليزابيث تعزي الجزائريين في في سقوط الطائرة العسكرية

الملكة إليزابيث تعزي الجزائريين في في سقوط الطائرة العسكرية

بعثت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، برقية تعزية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اثر الحادثة الأليمة المتمثلة في سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك والتي استشهد خلالها 257 أغلبهم عسكريون و عائلاتهم.

 

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