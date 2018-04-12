طيّار قطري: قائد الطائرة المنكوبة دفع حياته ثمنا لإنقاذ السكان..

تتواصل رسائل التضامن مع الشعب الجزائري في مصابه الجلل ، على إثر ارتقاء 257 شهيدا من أفراد الجيش وعائلاتهم في حادثة سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك ، أمس الأربعاء ، من جميع أنحاء العالم ، وكانت من بين رسائل الأشقاء العرب ، تغريدة نشرها طيّار قطري ترحّم خلالها على شهداء النكبة ، وأشاد بشجاعة وبسالة قائد الطائرة .

الطيّار المدني القطري عبد العزيز التميمي ، كتب في تغريدته على تويتر هذا الخميس:"كطيّار أعلم بأن ما فعله قائد الطائرة دفع حياته ثمنا لتفادي الطريق السريعة والممرات المأهولة بالسكان"، وتابع:"ربما صعّب ذلك من مهمته في التحكم ولكن هكذا هم الجزائريون وحتى في آخر لحظاتهم أبطال أبطال أبطال"، قبل أن يترحم على قائد الطائرة وجميع شهداء الحادثة الأليمة.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت تفاصيل عن آخر اتصال لقائد الطائرة مع برج المراقبة ، وحسب هذه المصادر فإن قائد الطائرة الشهيد المقدم دوسن إسماعيل، أجرى اتصالاً مع برج المراقبة، قبيل سقوط الطائرة بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري، قال فيه إن “الطائرة تسقط وأعمل على تجنب وقوعها فوق منطقة مأهولة بالسكان”.