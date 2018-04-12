تخصص 33 مليار إضافية لقطاع السكن

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خصص موارد مالية إضافية للتهيئة وربط السكنات بمختلف المرافق.

وأوضح بيان نشر في الموقع الرسمي للوزارة الأولى إن:" ھذا الإجراء الـمتخذ تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يتمثل في تعبئة فورية لـمبلغ 33 مليار دينار في شكل رخص برنامج إضافية".

وأضاف البيان أن " هذا التمويل الإضافي من شأنه أن يسمح لقطاع السكن في الأشهر القادمة بتهيئة مختلف الشبكات وتسليم 375.000 سكن في الـمجموع، منها 190.000 وحدة استكمل إنجازها أصلا وبلغت 185.000 وحدة أخرى مستوى إنجاز بنسبة 90%".