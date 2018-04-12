السفارة الفرنسية بالجزائر تلغي مواعيدها الثقافية

ألغت السفارة الفرنسية بالجزائر جميع المواعيد الثقافية إثر الحداد على ضحايا سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك.وحسب بيان للسفارة، فإنّها ألغت جميع المواعيد الثقافية بين 12 و14 أفريل في المعاهد الثقافية الفرنسية في الجزائر.وأكّدت في بيانها أن القرار يأتي احتراما لمبدأ الحداد الوطني لـ 3 ايام.

ترحما على أرواح ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك.