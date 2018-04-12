شهيد الواجب الوطني كمال مجيدر ... عقد قرانه أيام قليلة قبل وفاته

الشاب مجيدر كمال من مواليد 1987 ببلدية تيبرقنت بولاية ميلة التحق بصفوف جيش الشعبي الوطني منذ 9 سنوات عمل بولاية عين الدفلى ليحول فيما بعد الى ثكنة بولاية تندوف .

منح له والده رفقة آخيه الطابق الأول لينجزا كل منهما سكنا منفردا به فبدأ الشهيد في بنائه منذ 4 سنوات ليصل في الأخير للرتوشات الأخيرة تحضيرا لزفافه المقرر في بشهر سبتمبر القادم .

ترك لأخيه جلال مبلغ شراء غرفة النوم و رحل دون رجعة .

لم يتعود كمال على ركوب الطائرة فكان دوما يفضل السفر برا غير انه فضل هذه المرة امتطاء الطائرة من القاعدة العسكرية ببوفاريك ليوفر بعض المال لحفل زفافه في شهر سبتمبر القادم فلم يكون يعلم أن سفره هذا سيكون دون رجعة.

و كان أخر من وعد الشهيد ابن عمه امين بمحطة المسافرين و أوصاه بمعاونته لانجاز مسكنه .

عرف الشهيد بأخلاقه العالية و حبه للناس جميعا فقد أجمع الكثير ممن تحدثنا إليهم بذلك.

الشهيد ترك فراغا كبيرا بين عائلته و جيرانه و حزنا عميقا لسكان بلدية تيبرقنت بولاية ميلة.

رحم الله شهيد الواجب الوطني مجيدر كمال، وكل الشهداء.