بداية نقل جثامين ضحايا سقوط الطائرة العسكرية إلى ولاياتهم

أعطى الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التعليمات.

بضرورة التكفل بتوجيه الجثامين إلى ولاياتهم الأصلية وهذا بعد أن تمّ تحديد هويات المجموعة الأولى من ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من مطار بوفاريك

وكذا الإسراع في استكمال عملية التحديد العلمي لهويات الشهداء المتواصلة من طرف المصالح المختصة.

و إثر هذا المصاب الجلل الذي ألمّ بالشعب الجزائري جرّاء فقدانها ثلّة من خيرة أبنائها في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية.

تقدم الفريق بخالص الشكر والتقدير على الهبة التضامنية وروح التآزر والمواساة المُفعمة بمشاعر التعاطف الصادق التي أبداها الشعب الجزائري.