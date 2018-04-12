نشرية خاصة : أمطار رعدية و رياح قوية على المناطق الوسطى بداية من الغد

ستشهد المناطق الوسطى للوطن عودة الأمطار بسبب قدوم إضطراب جوي متوسط النشاط محمل بأمطار ورياح.

وقالت هوارية بن ر قطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن الإضطراب سيؤدي إلى تراجع في درجات الحرارة.

مضيفة أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة غدا مرفوقة بأمطار تكون معتبرة على الولايات الداخلية والمرتفعات.

كما ستكون الأجواء يوم السبت باردة غير مستقرة وممطرة على الولايات الوسطى والشرقية واكثر على الولايات الداخلية والساحلية الوسطى.

بينما تبقى الأجواء غير مستقرة يوم الأحد على الولايات الشرقية والوسطى والتحسن يكون ليلا.

في حين ستشهد ولايات شمال الصحراء والواحات أمطارا ورياح قوية تتعدى 60 كلم/سا مع تطاير الرمال.

درجات الحرارة ستشهد إنخفاضا لتتراوح ما بين 14 و18 درجة على السواحل ومن 8 الى 14 درجة على المناطق الداخلية.