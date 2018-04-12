تحديد هويات المجموعة الأولى من ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

تنقل الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة للإلقاء النظرة الأخيرة على جثامين شهداء حادث سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن ڤايد صالح ذهب إلى المستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الوطن.

وهذا بعد أن تمّ تحديد هويات المجموعة الأولى من ضحايا الحادث الأليم.

الفريق أعطى التعليمات بضرورة التكفل بتوجيه الجثامين إلى ولاياتهم الأصلية . وكذا الإسراع في استكمال عملية التحديد العلمي لهويات الشهداء المتواصلة من طرف المصالح المختصة.

و إثر هذا المصاب الجلل الذي ألمّ بالشعب الجزائري جرّاء فقدانها ثلّة من خيرة أبنائها في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية تقدم الفريق بخالص الشكر والتقدير على الهبة التضامنية وروح التآزر والمواساة المُفعمة بمشاعر التعاطف الصادق التي أبداها الشعب الجزائري.