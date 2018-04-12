نحو نهاية أزمة أكياس الحليب في الجزائر

أعلنت الوزارة الأولى عن تدابير جديدة من أجل وضع حد لندرة لأزمة حليب الأكياس في الجزائر

وقال بيان لمصالح الوزير الأول أنه "أمام حالات الندرة التي ظهرت في وفرة الحليب في الأكياس، قررت الحكومة رفع كميات مسحوق الحليب الـمقدمة من قبل الديوان الوطني المهني للحليب {ONIL} إلى الـملبنات العمومية والخاصة.

وتابع البيان : "وهكذا، فإن تزويد ملبنات مجمع {GIPLAIT} العمومي بمسحوق الحليب سينتقل من 7.000 إلى 10.000 طن في الشهر، على أن ترفع في الـمقابل إنتاجها من الحليب الـمعبأ في الأكياس من أزيد من مليوني (02) لتر إلى نحو أربعة (04) ملايين لتر في اليوم"

أما ملبنات القطاع الخاص، فقال ذات البيان أنه "سيتم رفع تزويدها هي الأخرى من 7500 إلى9000 طن في الشهر".

زشدد بيان الوزارة الأولى إلى أنه "ستكون هذه التدابير الـموجهة لإشباع السوق مرفوقة بتطبيق صارم للقانون ضد كل من تسول له نفسه تحويل مسحوق الحليب الـمدعم بقوة من قبل الدولة لفائدة الـمستهلكين"