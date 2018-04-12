بالفيديو : شاهد ماذا فعل رونالدو مع بوفون بعد مباراة ريال مدريد و جوفنتوس

قدّم كل من “كريستيانو رونالدو” نجم ريال مدريد و “جيجي بوفون” حارس جوفنتوس الإيطالي درسا للجميع في الروح الرياضية عقب مباراة الريال واليوفي في مباراة دوري الأبطال الأوروبي

فبعد نهاية المباراة وعندما كان يدلي حارس “اليوفي” بتصريحاته، لم يمر الدون مرور الكرام ووقف لتحيته وتوديعه.

وبادله “جيجي” التحية وسط عناق حار بين الطرفين، ليؤكدا للجميع أن كرة القدم تربية وأخلاق قبل أن تكون لعبة.

وكان “كريستيانو” قد سجل هدف التأهل لريال في الدقيقة الـ97 من عمر المباراة.