بالفيديو : شاهدوا معركة بالسلاح الأبيض بين جزائري و مغربي في قلب برشلونة بإسبانيا

أوقف الأمن الحضري لمدينة برشلونة الإسبانية جزائريا ومغربيا دخلا في معركة بالسيوف والسكاكين في قلب العاصمة الكتالانية، بحسب ما نقل موقع "كل شيء عن الجزائر"، وأظهرته صور فيديو تم تداوله حول الواقعة.

وبحسب ذات المصدر، فإن المعركة وقعت بين المغربي المدعو “أ. الكرباس” صاحب 43 سنة من العمر والجزائري “أ. سحال” البالغ من العمر 35 سنة. وتعود وقائع الحادثة حسبما نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن الصحافة المحلية إلى تصفية حسابات مرتبطة بشبكات تجارة المخدرات التي تتنافس على السيطرة على حي “آل رافال” مكان الاشتباك.

ويظهر فيديو عن المعركة الجزائري ماسكا سكين طوله 15 سنتم يحاول الابتعاد عن المغربي الماسك من جهته منجلا أصاب به خصمه في الرجل قبل الفرار بمجرد رؤية أعوان الأمن. في حين نادى الجزائري هؤلاء الأعوان وطلب منهم المساعدة.