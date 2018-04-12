الرئيس بوتفليقة يقر تدابير جديدة بخصوص سكنات عدل

قرر رئيس الدولة الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة تخصيص موارد مالية إضافية و ذلك من أجل تهيئة وربط السكنات بمختلف المرافق.

وقال بيان مصالح الوزير الأول أن هذا الإجراء الـمتخذ والذي جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية يتمثل في تعبئة فورية لـمبلغ 33 مليار دينار في شكل رخص برنامج إضافية.

ومن شأن هذا التمويل الإضافي - يقول البيان - أن يسمح لقطاع السكن في الأشهر القادمة بتهيئة مختلف الشبكات وتسليم 375.000 سكن في الـمجموع، منها 190.000 وحدة استكمل إنجازها أصلا وبلغت 185.000 وحدة أخرى مستوى إنجاز بنسبة 90%.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن عبد الوحيد كمار كان قد أعلن قبل أيام أن الحصة الإجمالية لسكنات عدل الجاهزة على مستوى التراب الوطني تقدر بأكثر من 52.000 وحدة سكنية ولكن تنقصها أشغال التهيئة.