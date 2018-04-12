الأزهر الشريف ينعي الحكومة و الشعب الجزائري في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

نعى الأزهر الشريف صبيحة اليوم عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية، مقدما التعازى للجزائر قيادة وحكومة وشعبا.

وكتب الأزهر: "ينعى الأزهر الشريف ضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية مما أدى لمقتل أكثر من 200 شخص كانوا على متنها ويتقدم الأزهر بخالص التعازى للجزائر قيادة وحكومة وشعبا سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".

ينعى #الأزهر الشريف ضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص كانوا على متنها ويتقدم #الأزهر_الشريف بخالص التعازي لـ #الجزائر قيادة وحكومة وشعبًا سائلًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان — الأزهر الشريف (@AlAzhar) 12 avril 2018