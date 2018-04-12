حليلوزيتش : محرز يصنع الفارق لوحده في حين أن صلاح مُحاط بعناصر تُساعده

قارن المدرب الوطني الأسبق “وحيد حليوزيتش” بين النجم الجزائري ، رياض محرز والمصري، محمد صلاح، مُبرزا الأسباب التي سمحت لهذا الأخير بالبروز.

وصرح البوسني لموقع “العربي الجديد” القطري :”محرز لاعب يصنع الأهداف لفريقه، في حين أن أولوية صلاح هي هز الشباك دائما”.

ليُضيف :”الفرق بينهما هو أن رياض عنصر يصنع الفارق لوحده في غالب الأحيان بفضل قُدراته الفنية، دون دعم من الآخرين”.

وواصل :”في حين أن محمد صلاح مُحاط بعناصر تُساعده، وسيكون من الرائع لو يتواجد مع رياض في نفس الفريق لأنهما مُتكاملان”.