محمد بن سلمان يعزي الرئيس بوتفليقة في ضحايا الطائرة

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صبيحة يوم الخميس، برسالة إلى رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، يعزيه فيها عن حادث تحطم الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 250 شخصا.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن "ولي العهد أرسل عزاء ومواساة المملكة العربية السعودية إلى الجزائر في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري".

وأعرب ولي العهد السعودي عن بالغ تعازيه للرئيس بوتفليقة ولأسر المتوفين ولشعب الجزائر.