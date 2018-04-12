مدرب “نيوكاسل”: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة في المباريات الستة المقبلة !
أعرب “رافا بينتيز”، مدرب “نيوكاسل”عن ثقته الكبيرة في إمكانيات الجزائري “إسلام سليماني” الذي يتجه للمشاركة مع فريقه ضد أرسنال الأحد المقبل.
وقال “بينتيز” في تصريح لموقع “كرونيكل”: “أتأسف على عدم مشاركته ضد ليستر لأنه كان في منحى تصاعدي”.
وقال “بينتيز” في تصريح لموقع “كرونيكل”: “أتأسف على عدم مشاركته ضد ليستر لأنه كان في منحى تصاعدي”.
وأضاف: “كان يمكنه أن يكون حاضرا وأنّ يقدم مباراة كبيرة لكنه تدرب بشكل مثالي طوال الفترة السابقة”.
وتابع: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة في المباريات الستة المقبلة، وأتمنى أنّ يقدم الأفضل”.
وحسب ما ذكرت المصادر الإنجليزية، فإن المباريات الـ6 المقبلة ستحدد مصير “السوبر سليم” مع “نيوكاسل”.
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