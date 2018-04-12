مدرب “نيوكاسل”: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة في المباريات الستة المقبلة !

مدرب “نيوكاسل”: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة في المباريات الستة المقبلة !
أعرب “رافا بينتيز”، مدرب “نيوكاسل”عن ثقته الكبيرة في إمكانيات الجزائري “إسلام سليماني” الذي يتجه للمشاركة مع فريقه ضد أرسنال الأحد المقبل.
وقال “بينتيز” في تصريح لموقع “كرونيكل”: “أتأسف على عدم مشاركته ضد ليستر لأنه كان في منحى تصاعدي”.

وأضاف: “كان يمكنه أن يكون حاضرا وأنّ يقدم مباراة كبيرة لكنه تدرب بشكل مثالي طوال الفترة السابقة”.

وتابع: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة في المباريات الستة المقبلة، وأتمنى أنّ يقدم الأفضل”.

وحسب ما ذكرت المصادر الإنجليزية، فإن المباريات الـ6 المقبلة ستحدد مصير “السوبر سليم” مع “نيوكاسل”.

القراءة من النهار أونلاين

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