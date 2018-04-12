مدرب “نيوكاسل”: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة في المباريات الستة المقبلة !

أعرب “رافا بينتيز”، مدرب “نيوكاسل”عن ثقته الكبيرة في إمكانيات الجزائري “إسلام سليماني” الذي يتجه للمشاركة مع فريقه ضد أرسنال الأحد المقبل.وقال “بينتيز” في تصريح لموقع “كرونيكل”: “أتأسف على عدم مشاركته ضد ليستر لأنه كان في منحى تصاعدي”.

وأضاف: “كان يمكنه أن يكون حاضرا وأنّ يقدم مباراة كبيرة لكنه تدرب بشكل مثالي طوال الفترة السابقة”.

وتابع: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة في المباريات الستة المقبلة، وأتمنى أنّ يقدم الأفضل”.

وحسب ما ذكرت المصادر الإنجليزية، فإن المباريات الـ6 المقبلة ستحدد مصير “السوبر سليم” مع “نيوكاسل”.