عمرو خالد يعزّي الجزائريين

تقدّم الداعية المصري الدكتور عمرو خالد بتعازيه إلى الشعب الجزائري في كارثة سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك ، التي أسفرت اليوم الأربعاء عن ارتقاء 257 شهيدا من أفراد الجيش الوطني الشعبي و بعض الأفراد من عائلاتهم ، في حصيلة أولية لوزارة الدفاع الوطني.

وعبّر الدكتور عمرو خالد عن تضامنه مع الجزائريين في مصابهم الجلل ، وقال في تصريح لـ"البلاد.نت" :" أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الجزائري في مصابه الأليم في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يزرق أهاليهم الصبر والسلوان".