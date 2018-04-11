عمرو خالد يعزّي الجزائريين

عمرو خالد يعزّي الجزائريين

تقدّم الداعية المصري الدكتور عمرو خالد بتعازيه إلى الشعب الجزائري في كارثة سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك ، التي أسفرت اليوم الأربعاء عن ارتقاء 257 شهيدا من أفراد الجيش الوطني الشعبي و بعض الأفراد من عائلاتهم ، في حصيلة أولية لوزارة الدفاع الوطني.

وعبّر الدكتور عمرو خالد عن تضامنه مع الجزائريين في مصابهم الجلل ، وقال في تصريح لـ"البلاد.نت" :" أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الجزائري في مصابه الأليم في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يزرق أهاليهم الصبر والسلوان".

القراءة من البلاد

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