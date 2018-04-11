الإعلامية آنيا الأفندي: تحية لروحة قائد الطائرة العسكرية المنكوبة على ما فعل

وجّهت الإعلامية الجزائرية المقيمة في قطر آنيا الأفندي ، اليوم ، تحية إلى روح قائد الطائرة العسكرية المنكوبة في بوفاريك ، وهو المقدم اسماعيل دوسان ، ودعت له بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.

وكتبت الأفندي في تغريدة على حسابها في تويتر ، تعليقا على الكارثة الأليمة التي أسفرت عن ارتقاء 257 شهيدا حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع في حصيلة أولية :"تحية لروح قائد الطائرة العسكرية الجزائرية الذي بحسب شهود عيان حوّل مسار الطائرة لتسقط في منطقة خالية من السكان، بعدما كانت تتجه إلى منطقة بني مراد السكنية القريبة من المطار".

تحية لروح قائد الطائرة العسكرية الجزائرية التى بحسب شهود عيان حول مسار الطائرة لتسقط في منطقة خالية من السكان بعدما كانت تتجه إلى منطقة بني مراد السكنية امام المطار ....

.ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) 11 avril 2018