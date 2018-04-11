تبون يعزي أسر ضحايا الطائرة المنكوبة

قدم الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، باسمه وباسم عائلته، تعازيه للمؤسسة العسكرية وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، إثر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك بولاية البليدة.

وعبّر تبون عن عميق تأثره اثر هذه الفاجعة الأليمة، كما تقدم بتعازيه الخالصة لكل أسر ضحايا الطائرة المنكوبة

وقال : "نحتسبهم عند الله شهداءا، رحمة الله عليهم و أسكنهم فسيح جنانه"

كما تمنى تبون الشفاء العاجل لكافة المصابين: "نسأل من الله تعالى الشفاء العاجل لكافة المصابيين"