الاتحادية الجنوب إفريقية تكشف عن حادثة الرشوة

كشفت الاتحادية الجنوب إفريقية لكرة القدم، اليوم الآربعاء، على موقعها الرسمي عن "محاولة إرشاء" طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة فيكتور غوميز الذي أدار مباراة بلاتو يونايتد النايجيري واتحاد الجزائر (فوز بلاتو 2-1) التي جرت يوم السبت بلاغوس برسم ذهاب الدور 16 مكرر لكأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وأوضح مسؤول التحكيم لدى الاتحادية الجنوب إفريقية، تيندا مازيكوا في تصريح له لموقع الاتحادية "حكامنا تصرفوا بطريقة مميزة حيث تمكنوا من اكتشاف الأمر ليقوموا بإشعار الكنفيدرالية بسرعة لكي تتصرف في القضية. لقد دونوا تقريرا وأرسلوه إلى الكاف والتي ستفتح تحقيقا حول المسالة".

وأضاف نفس المصدر "تم الاتصال بالحكم فيكتور غوميز لترتيب اللقاء مقابل قيمة 30 ألف دولار، غير أنه رفض هذا العرض وأبلغ الكاف بالمحاولة ".

وأكد مازاكا أن "مصداقية غوميز ومساعديه تأتي بفضل ورشات النزاهة التي تقودها الاتحادية الجنوب إفريقية على مستوى أنحاء البلد".

وكان فريق اتحاد الجزائر (الرابطة الأولى)، قد فند أمس الثلاثاء في بيان له على موقعه الرسمي، أي دخل له في هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد.

واعتبر النادي في بيان له أن الأمر لا يتعلق سوى "بحملة الهدف منها زعزعة استقرار الفريق. اتحاد الجزائر لطالما احترم الأخلاق الرياضية، وقيمه لا تسمح له بممارسة مثل هذه الأمور. وإدارة النادي مقتنعة أن الأمر لا يتعدى سوى محاولة لزرع البلبلة في صفوفه ومحاولة تلطيخ سمعته".

وتداولت عدة وسائل إعلام تغريدة لصحفي إنجليزي من أصول نيجيرية، يدعى أوزاسو أوباييوانا، يشتغل في هيئة "بي بي سي"، نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الإثنين 9 أفريل 2018، تتعلق بمحاولة تقديم مبلغ 10 آلاف دولار "للحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، لترتيب نتيجة المباراة" مفيدا أن الأخير "قام بتسجيل المكالمة الهاتفية لتقديمها كدليل مادي" غير أنه لم يذكر اسم فريق اتحاد الجزائر في هذه القضية.