الخارجية الأمريكية تعزي عائلات وأصدقاء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية

الخارجية الأمريكية تعزي عائلات وأصدقاء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية

نشرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، تغريدة على صفحتها بالتويتر، عزت من خلالها عائلات وأصدقاء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، صبيحة اليوم.

وقالت نويرت: "استقبلنا بحزن نبأ سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية، صبيحة اليوم، ونحن نتقدم بأخلص التعازي لعائلات وأصدقاء ضحايا مأساة اليوم، وأفكارنا وصلواتنا مع الشعب الجزائري وحكومته في هذا الوقت الحزين.

القراءة من البلاد

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