الخارجية الأمريكية تعزي عائلات وأصدقاء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية

نشرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، تغريدة على صفحتها بالتويتر، عزت من خلالها عائلات وأصدقاء ضحايا سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، صبيحة اليوم.

وقالت نويرت: "استقبلنا بحزن نبأ سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية، صبيحة اليوم، ونحن نتقدم بأخلص التعازي لعائلات وأصدقاء ضحايا مأساة اليوم، وأفكارنا وصلواتنا مع الشعب الجزائري وحكومته في هذا الوقت الحزين.

We were saddened to learn about the crash of an Algerian military aircraft this morning. We extend our deepest condolences to the families and friends of the victims of today’s tragedy. Our thoughts and prayers are with #Algeria's people and government in this time of sorrow. pic.twitter.com/lq5iocagqZ