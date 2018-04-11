الرئيس التركي أردوغان يعزّي بوتفليقة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن تعازيه لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ضحايا سقوط الطائرة العسكرية.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، أن أردوغان، بعث برقية تعزّية لنظيره الجزائري عقب الأنباء التي تفيد بسقوط الطائرة العسكرية في محيط القاعدة الجوية لبوفاريك (في ولاية البليدة شمالي الجزائر).

وأبدى أردوغان، أسفه العميق لسقوط ضحايا جراء الحادثة.

وأضاف "أريد أن تعرفوا أننا مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لإخوتنا الجزائريين في حال اقتضت الحاجة لمواجهة هذه الحادثة الخطيرة".

وأعرب أردوغان، عن تضامن تركيا مع الجزائريين، وقال "ندعو بالرحمة لمن فقدوا حياتهم، وبالصبر والسلوان لأسرهم المكلومة، وأقدم تعازيّ القلبية لأخي العزيز (بوتفليقة) والشعب الجزائري الشقيق والصديق".