حادثة بوفاريك...تعد الأسوء في تاريخ الجزائر.

تعد حادثة تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك التي أودت بحياة 257 شخص رابع أسوء كارثة جوية في تاريخ العالم و الأسوء في تاريخ الجزائر.

01 - صاروخ يستهدف طارة الخطوط الماليزية و يخلف 298 قتيل

قبل اربع سنوات، و في 17 جويلية 2014 ، تم إسقاط طائرة بوينج 777 من الخطوط الجوية الماليزية التي كانت تحلق من أمستردام إلى كوالالمبور (الرحلة MH17) بالقرب من دونيتسك في شرق أوكرانيا و أسفر الحادث عن مقتل 298 شخصًا ، من بينهم 193 هولنديًا ، في هذه المنطقة التي مزقتها الصراعات المسلحة والتي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وتتبادل كل من سلطات كييف و قوات المتمردين التهم بالوقوف وراء إسقاط تلك الطائرة في حين خلص تحقيق جنائي أجرته هولندا في سبتمبر 2016 إلى أن الطائرة تعرضت لصاروخ من طراز BUK صنع في روسيا وأطلق من منطقة القتال يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون.

02 - ارتطام طائرة ايرانية خلف 276 ضحية

في 19 فيفري 2003 تحطمت طائرة تابعة لسلاح جو حرس الثورة الإيراني من نوع إيليوشين الروسية الصنع وقتل في الحادثة 276 من ركاب الطائرة واختفت الطائرة من شاشات الرادار بعد ساعة من إقلاعها. وقد اتصل الطيار ببرج مراقبة مطار كرمان في الجنوب الغربي لإيران ليحذره من رغبته في الهبوط هناك بسبب سوء الأحوال الجوية

03- شهرين بعد الـ11 من سبتمبر .. سقوط طائرة أمريكية يخلف 265 قتيل

في 12 نوفمبر 2001 ، تحطمت طائرة إيرباص A300 التي كانت تضمن رحلة بين نيويورك وسانتو دومينغو (جمهورية الدومينيكان) في منطقة كوينز السكنية ، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار جون. كينيدي. و بلغ عدد القتلى 265 ضحية من بينهم 260 شخص كانوا على متن الطائرة في حين توفي خمسة أشخاص بعد اشتعال النيران في منازلهم وقبلها بشهرين ، اختطفت أربع طائرات لتنفيذ هجمات الـ11 سبتمبر ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص ، معظمهم في انهيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك الذي ضربته طائرتان.