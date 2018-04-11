شاهد بالفيديو: خبراء أمنيون يشيدون بشجاعة قائد الطائرة

أثنى العقيد المتقاعد أحمد كروش على شجاعة قائد الطائرة العسكرية التي تحطمت اليوم بعد إقلاعها من مطار بوفاريك، مؤكدا أن الطيار رحمه الله وهو يدري خطورة ما حدث للطائرة بعد اشتعال النيران فيها تجنب سقوطها على منطقة آهلة بالسكان او على الطريق السيار حتى لا يتسبب في إزهاق المزيد من الأرواح. وهذه خصال الجندي الجزائري الذي يضحي بنفسه من أجل إنقاذ الآخرين.

وأضاف المتحدث في اتصال مع ”البلاد” ان التحقيقيات ستحدد لاحقا اسباب الحادث مع العلم ان التوجه السائد في العالم حاليا يرتكز على اكتشاف موطن الضعف في الطائرة بغرض تطويرها وتحسين أدائها تفاديا لتكرار سيناريو السقوط المفاجئ سواء كان بسبب عيب في التصنيع أو تقصير في الصيانة. وفي مجمل الأحوال فإن الأخطاء تنذر المسؤول بما ينبغي مراجعته لتجنب حدوث كارثة مجددا.

وفي هذا السياق أبرز المصدر السمعة الجيدة التي تتمتع بها طائرة أليوشين الروسية الصنع وجعلتها مشهود لها عالميا بمقاييس القوة والقدرة على قطع المسافات الطويلة في مناخات مختلفة مع حمل عشرات الأطنان، مضيفا أن سجل الحوادث الجوية الدولي يكاد يخلو من حوادث سقوط الطائرات من نوع أليوشين. والشيء نفسه بالنسبة لكفاءة القيادة الجوية العسكرية الجزائرية المعروفة على الصعيد الافريقي بحيازتها على طيارين خضعوا لتكوين أهلهم لاعتلاء أعلى المراتب في إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه تأسف الخبير الأمني، عبد العزيزمجاهد للمأساة التي ألمت بعائلات ضحايا حادثة سقوط الطائرة العسكرية التي انطلقت من مطار بوفاريك إلى تيندوف مع توقف في ولاية بشار، إلا أنها سقطت مباشرة بعد إقلاعها في مزرعة. وفي هذا الشأن اشاد المتحدث بدور طاقم الطائرة رحمهم الله وعلى رأسهم القائد في إنقاذ أرواح بشرية في آخر لحظة بعدما توجه الى مكان خال من السكان مجنبا كارثة إنسانية كان وقعها أكبر بكثير لاسيما أن موعد إقلاع الطائرة تزامن مع زمن حركة مرورية كثيفة باعتبارها أوقات الذهاب إلى العمل او المدارس.

ويرى مجاهد تفادي التسرع في الحكم على ما حدث وترك هذه المسائل لأصحابها أي لجنة التحقيق التي ستعكف على الكشف عن أسباب الحادث بناء على ما ستقدمه معطيات العلبة السوداء. وعدد المصدر مزايا طائرة أليوشين التي يوجد منها الف نسخة مستخدمة من طرف اكبر الجيوش عبر العالم باعتبارها طائرة متينة في الحجم وسعة النقل والامداد. وكل هذه المعطيات لا تعني أبدا أنها خالية من العيوب فهي قد تصاب بالعطب ولو نادرا وتسقط كباقي الطائرات.