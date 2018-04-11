مناورات عسكرية غربية في غرب النيجر وشمالها

بدأ حوالي 1500 جندي إفريقي وأمريكي وأوروبي الأربعاء مناورات في غرب النيجر وشمالها، لإجراء تدريبات على مواجهة التهديدات الإرهابية في هذه المناطق، كما ذكرت مصادر دبلوماسية وعسكرية.

وقالت السفارة الأمريكية في النيجر، إن "مناورة فلينتلوك 2018 تهدف إلى تعزيز قدرات بلدان منطقة (الساحل) على التصدي للمنظمات العنيفة المتطرفة".

وتجري مناورات فلينتلوك في ثلاث مناطق نيجرية هي تيلابيري وتاهوا (غرب) القريبتان من مالي، وفي أغاديس في الشمال، القريبة من ليبيا والجزائر ومالي. وفي المقابل، فتحت "مراكز تدريب" في بوركينا فاسو التي شهدت عددا كبيرا من الهجمات الإرهابية، وفي السنغال التي كانت مستثناة حتى الآن، كما أوضح البيان.

وستتيح عمليات المحاكاة التي ستستمر حتى 20 أفريل، للدول المشاركة "حماية حدودها" كما جاء في البيان.

وقال الجنرال مارك هايكس، قائد العمليات الخاصة في القيادة الامربكية في إفريقيا (أفريكوم) في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن "الجديد" الذي أتت به "فلينتلوك 2018" "هو أننا وجهنا عمليات التدريب نحو التهديدات الحقيقية" الموجودة في "الساحل الكبير".

ويشارك هذه السنة في التدريبات الجوية والبرية التي تنظمها أفريكوم، ثمانية بلدان إفريقية وإثنا عشر بلدا غربيا.