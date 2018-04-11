قوائم بأسماء المسافرين على متن الطائرة العسكرية المنكوبة

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم ، صورا لقوائم بأسماء المسافرين على متن الطائرة العسكرية المنكوبة ، التي أسفر سقوطها في بوفاريك بولاية البليدة ، عن ارتقاء 257 شهيدا أغلبهم من أفراد الجيش الوطني الشعبي .

وكانت الطائرة العسكرية من طراز "إليوشين آي إل 76" تقلّ عددا من أفراد الجيش الوطني الشعبي وبعض من أفراد عائلاتهم ، قبل أن تسقط صباح اليوم الأربعاء في منطقة فلاحية غير مأهولة في بوفاريك بولاية البليدة ، بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري ، متوجّهة إلى بشار ثم تندوف.

وحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني في حصيلة أولية ، فقد ارتقى 257 شهيدا بينهم جميع أفراد طاقم الطائرة العشرة (10) في الحادث الأليم ، ولم يتبيّن وجود أي حالة نجاة بين ركاب الطائرة .



