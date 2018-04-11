هذه الفيديوهات والصور لا علاقة لها بحادثة بوفاريك

رح العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا لصور و فيديوهات تم تداولها عبر هذه الفضاءات على أنها لحادثة سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك بولاية البليدة.

ولم يسلم من هذا، حتى وسائل إعلام و صحف وطنية ذهبت تنشر مثل هذه الصور و الفيديوهات المفبركة التي لا تمت بأي صلة لحادثة بوفاريك

ومن هذه المواد، فيديو يظهر طائرة وهي بصدد الإقلاع ومن ثم وبعد ثواني قليلة من إقلاعها تعود أدراجها وترتطم في الأرض، وهو فيديو لا علاقة له تماما بحادثة بوفاريك.

