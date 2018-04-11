قريبا...عقوبات صارمة على تحميل الأفلام والأغاني المقرصنة

ينتظر أن يحمل القانون الجديد المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية الذي يتم التحضير له حاليا عقوبات صارمة على كل من يحمل الأفلام والأغاني المقرصنة.

وأكد عبد الكريم جدي، النائب العام لدى وزارة العدل، في حوار بث الثلاثاء على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن مواد القانون ستشكل “أداة وقائية” عن طريق تفعيل إجرائات قانونية ضد الأشخاص الذين يحملون المحتوى المحظور والمحمي عبر الإنترنت، مضيفا “إذا توقف الفاعل فلن يشار اليه أما إذا استمر في ارتكاب نفس المخالفات فستتحرك ضده الآلية القانوية “.

ورغم أن مشروع القانون مايزال العمل عليه لم ينته بعد، إلا أن المتحدث كشف عن بعض ملامحه المستقبلية مفيدا أنه “سيتم تجميع كل الجرائم المتعلقة بمعالجة البيانات أو تلك المرتكبة الإنترنت ( على غرار التحميل) وسيتم وضع نصوص لها في القانون”.

وتطرق المتحدث لموضوع إنشاء السلطة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي و التي تهدف إلى ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات.

وطمأن المتحدث على ان الجهات القائمة على هذه الهيئة ستحترم خصوصيه الأفراد مؤكدا “انه سيتم اخذ موافقة الشخص المعني اثناء معالجة بياناته الشخصية ” ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء، فيما ستكون هذه السلطة تابعة لرئاسة الجمهورية.