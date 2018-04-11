بالفيديو: كرونولوجيا حوادث الطيران بالجزائر

وقعت حوادث طيران عديدة في الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين تسببت في تحطم طائرات عسكرية ومدنية وسقوط ضحايا، ويعد حادث الطائرة العسكرية من نوع "إليوشين" التي كانت ستضمن الرحلة بين بوفاريك وبشار وتندوف الحادث الأكبر من حيث الخسائر البشرية المسجلة، وفيما يأتي أبرز حوادث الطيران التي سجلت:

06 مارس 2003 تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بوينغ 737 بسبب عطب في المحركات لحظات قليلة بعد إقلاعها من مطار تمنراست متجهة إلى الجزائر العاصمة، ومقتل 102 شخص، وتسجيل ناج واحد.

30 جوان 2003 تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية من نوع "هرقل سي 130" إثر سقوطها على حي سكني ببني مراد قرب مدينة بوفاريك بولاية البليدة مما خلف مقتل 20 شخصا من سكان الحي، من بينهم أربعة من أفراد الطاقم وتسجيل نحو ثلاثين جريحا، وذلك عندما كانت تحلق بالقرب من القاعدة الجوية العسكرية لبوفاريك، وأصابها خلل فني في محركاتها.

13 أوت 2006 تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية من نوع "لوكهيد إل 100" هرقل بالقرب من مدينة ” بياتشنزا ” الإيطالية ومقتل طاقمها المتكون من 03 أفراد، بسبب عطل في الطيار الآلي مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها.

09 نوفمبر 2012 تحطم طائرة جزائرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية من نوع "كاسا سي-295" بمنطقة لوزار غير بعيد عن الحدود الإسبانية الفرنسية أثناء مهمة نقل شحنة أوراق العملات من فرنسا إلى الجزائر، لصالح بنك الجزائر ومقتل طاقم الطائرة، وهم خمسة عسكريين وممثل عن بنك الجزائر.

09 ديسمبر 2012 اصطدام عنيف بين طائرتين عسكريتين من نوع "ميغ"بمنطقة عين كروف ببلدية عين النحالة ولاية تلمسان ومقتل 04 طيارين كانوا على متنهما.

11 فيفري 2014 تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع "هرقل س 130" بقمة جبل فرطاس بولاية أم البواقي،ومقتل 77 من ركابها وتسجيل ناج واحد.

24 جويلية 2014 سقوط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في شمال مالي أدى إلى مقتل 116 شخصا من جنسيات مختلفة، وأرجع المحققون السبب إلى عدم تفعيل نظام مكافحة الصقيع.

13 أكتوبر 2014 سقوط طائرة مقاتلة من نوع "سوخوي 24" ومقتل قائدها قرب قاعدة حاسي بحبح العسكرية.

11 نوفمبر2014 وفي مكان غير بعيد عن القاعدة الجوية ذاتها (حاسي بحبح) أعلنت وزارة الدفاع عن سقوط طائرة عسكرية من نوع "ميغ29" ونجاة قائدها.

27 مارس 2016 تحطم مروحية عسكرية في منطقة رقان، وأسفر الحادث عن مقتل 12 عسكرياً، وجرح إثنين.

10أوت 2017 سقوط طائرة عمودية بضواحي الدويرة، تابعة لشركة طاسيلي للطيران من نوع “بيل 206” ، الحادث خلف مقتل 4 أشخاص.

11 أفريل 2018 تحطم طائرة نقل عسكرية لحظات بعد إقلاعها بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك، والحصيلة 257 ضحية.