فيديو: مشهد مؤثّر لتصريح والد أحد ضحايا حادث الطائرة العسكرية

قال والد الشهيد عرباوي رمزي الذي راح ضحية سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريكأنه فقد شخص عزيز عليه وقريب منه جدا، قالها بنبرة جد مؤثرة وهو يبكي في مشهد يُدمي القلب.وأضاف أن ابنه الشهيد كان ذراعه الأيمن وأنه أمس جلس رفقة جدته إلى غاية منتصف الليل .

وقال لها شيئ أتر فيه كثيرا وكأنه عرف أنه سيموت.

أما أخ الشهيد الذي كانت علامات الحزن والتأثر بادية عليه قال ،أنه لا يزال تحت تأتير الصدمة بعد سماع خبر فقدان أخيه الشهيد .