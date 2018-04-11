فيديو: عائلات بأكملها إستشهدت اليوم في الحادث

قال يوسف بوغازي صديق قائد الطائرة العسكرية التي تحطمت اليوم قرب القاعدة الجوية ببوفاريك، أن عائلات بأكملها إستشهدت.مشيرا أنه أجرى آخر اتصال هاتفيا بينه وبين شهيد الواجب الوطني، ذاكرا أن الفقيد كان دوما يؤدي واجبه على أحسن وجه.

وقال في لقاء مع قناة “النهار”، أن من بين ضحايا الطائرة المنكوبة، الشهيد محرز صديقي والشهيد رضا فلوسي.

كما أضاف أن من بين الضحايا عائلات أفراد الجيش الوطني الشعبي، إضافة الى نساء ورجال وأطفال.